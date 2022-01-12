Токаев заявил о выводе миротворцев ОДКБ из Казахстана с 13 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате заявил о том, что 13 января начнется вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава страны также оценил миссию ОДКБ в Казахстане как очень успешную и выразил признательность командованию контингента за проделанную в течение нескольких дней работу. Он подчеркнул, что пребывание миротворцев сыграло большую роль в стабилизации ситуации в стране.

Также присутствовавший на заседании штаба глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев доложил президенту, что все городские объекты теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения работают штатно, а объекты торговли, общепита, АЗС, рынки и промышленные предприятия возобновляют свою работу.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ. Он добавил, что планируемая попытка госпереворота в Казахстане не удалась.

Дарья Акимова