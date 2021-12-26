В России в декабре автомобили с пробегом подорожали на 5%

В декабре этого года средняя цена легкового автомобиля достигла 970 тысяч рублей, что на 5% или 48 тысяч рублей больше ноябрьского показателя, сообщает «Автостат».



Средняя цена рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке без учета объемов реализации.

Цены на авто с пробегом показывали рост в течение всего 2021 года. Сравнив декабрьский результат с январским, можно увидеть, что машины подорожали в среднем на 41%, то есть на 282 тысячи рублей.

Рост цен подстегивает не только инфляция, но и нехватка новых автомобилей у дилеров. Это, в свою очередь, связано с глобальным дефицитом полупроводников. Так, россияне мониторят вторичный рынок, растет спрос, а вместе с ним и цены.

Как считают эксперты, в начале 2022 года цена подержанного легкового авто в России составит больше 1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил о том, что дефицит автомобилей на рынке страны сохранится в первой половине 2022 года.

Маргарита Головатенко