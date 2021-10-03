Новости происшествий

15:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СМИ: авиарейс из Петербурга экстренно приземлился в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

07:59, 03.10.2021
СМИ: авиарейс из Петербурга экстренно приземлился в Казани из-за плохого самочувствия пассажира
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минувшей ночью в казанском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Петербурга. Причина — плохое самочувствие одного из пассажиров.

Авиалайнер летел в киргизский город Ош. Пилоты приняли решение экстренно посадить воздушное судно. Самолет приземлился в столице Татарстана 3 октября в 2.40, пишет РЕН-ТВ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце сентября в Казани экстренно приземлился летевший из Омска в Москву пассажирский самолет. Авиалайнер сел из-за плохого самочувствия пассажира.

ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также