СМИ: авиарейс из Петербурга экстренно приземлился в Казани из-за плохого самочувствия пассажира
Минувшей ночью в казанском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Петербурга. Причина — плохое самочувствие одного из пассажиров.
Авиалайнер летел в киргизский город Ош. Пилоты приняли решение экстренно посадить воздушное судно. Самолет приземлился в столице Татарстана 3 октября в 2.40, пишет РЕН-ТВ.
В конце сентября в Казани экстренно приземлился летевший из Омска в Москву пассажирский самолет. Авиалайнер сел из-за плохого самочувствия пассажира.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым