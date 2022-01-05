Первый космонавт Казахстана призвал ввести в страну войска ОДКБ

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый космонавт Казахстана и генерал-майор ВВС Токтар Аубакиров призвал ввести в страну войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет RT. На данный момент в республике продолжаются беспорядки.

— Алматы — самый цветущий город, наша гордость, культурный город... Разрушили магазины, молодых наших курсантов раздели в этом холоде... Надо звать из большого объединения. Не из одной страны. Если войдет одна страна, наши соседи, тогда они не выйдут. Пусть это большое объединение войдет и поможет нам с войсками, — заявил Аубакиров.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина