«Нефтехимик» уступил ЦСКА в овертайме. Нижнекамцы набирают очки восьмой матч подряд

Сегодня в очередном матче регулярного чемпионата нижнекамский «Нефтехимик» в Москве уступил ЦСКА (2:1 ОТ).

Команда Олега Леонтьева вела в счете с середины игры — шайбой отметился Вячеслав Лещенко, однако в третьем периоде хозяева льда сравняли счет — отметился Михаил Григоренко. В овертайме «армейцы» сняли вратаря Ивана Федотова и разыграли большинство на последних секундах — 1:2.

Для Лещенко это уже седьмая шайба в семи играх кряду в составе «Нефтехимика» после перехода. Нападающий перешел в нижнекамский клуб в декабре, под занавес дедлайна дозаявок в КХЛ.

Нижнекамцы набирают 1 очко, которое присуждается за ничейный результат в основное время игры, и продолжает занимать седьмое место в Восточной конференции. На счету «волков» 48 очков в 46 играх сезона.