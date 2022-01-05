В жилом доме в селе Татарстана произошел хлопок котла АГВ, пострадали люди

Фото: МЧС по РТ

5 января днем в МЧС поступило сообщение о хлопке котла АГВ в частном доме по ул. Луговой, 21 в селе Тюбяк-Чекурча в Арском районе Татарстана.



Дом газифицирован не был. Горения и задымления не было. По оперативной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси бензина, который использовался для розжига дровяной печи. В результате частично разрушилась одна стена на площади 3 кв. м и кровля на площади 2 кв. м частного жилого одноэтажного бревенчатого дома.

Двоих мужчин и одну женщину доставили для осмотра в Арскую ЦРБ. У одного мужчины по предварительной информации перелом ноги, у других ушибы. Еще один мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ с ушибами живота. Причина происшествия устанавливается, сообщает МЧС по РТ.



Фото: МЧС по РТ

5 января в жилом массиве Отары в Приволжском районе Казани произошел пожар в частном доме по ул. Дорожной, 9. В ходе тушения пожара обнаружили тела двух погибших, их личности устанавливаются. По предварительной информации среди погибших нет детей.

Маргарита Головатенко