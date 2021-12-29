В Иннополисе разработали telegram-бот, помогающий отвечать на поздравления родственников в WhatsApp

В Иннополисе создали бот, который помогает отвечать на поздравления в WhatsApp от бабушек, дедушек и других близких родственников. Чтобы получить нужную открытку, боту нужно указать родственника, кому предназначается ответ.

Новогоднюю открытку для родственников от бота можно получить в telegram: @new_year_image_bot.

Фото: pixabay.com

«Нам всегда было интересно, откуда родственники ежедневно берут новые открытки для рассылок. Вероятно, существует какая-то глобальная база с бабушкой во главе, которая собственноручно создает онлайн-открытки. Мы решили создать подобный сервис, чтобы внуки и внучки могли оперативно отправлять поздравления в ответ», — рассказывает команда стартапа Igent.

Этой осенью в Казани запустили telegram-бот о вакцинации. С помощью него можно узнать о наличии необходимой вакцины и количестве доз препарата в пунктах вакцинации города.

Диана Жиленкова