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Netflix включили в реестр аудиовизуальных сервисов

17:32, 28.12.2021
Netflix включили в реестр аудиовизуальных сервисов
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор включил стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Дата включения в реестр — 28 декабря. Владелец сервиса — общество с ограниченной ответственностью «Развлекательный онлайн-сервис».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В реестр включены: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».

10 ноября Роскомнадзор направил в Netflix запрос для его включения в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). В конце октября ведомство внесло в реестр социальных сетей мессенджер Telegram и платформу Livejournal. Ранее туда попали Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Татьяна Леухина
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