В Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида и диоксида азота в воздухе

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — формальдегида и диоксида азота. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Повышенную концентрацию формальдегида зафиксировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3, расположенный по ул. Мартына Межлаука. Уровень загрязняющего вещества оказался превышен почти в три раза — он составил 0,146 мг/куб.метр при ПДК в 0,05 мг/куб.метр.

ПНЗ №7, находящийся на ул. Декабристов, 183, зарегистрировал повышенную концентрацию диоксида азота. Уровень загрязняющего вещества в воздухе составил 0,235 мг/куб.метр. Предельно допустимая концентрация диоксида азота составляет 0,2 мг/куб.метр.

Данные мониторинга предоставлены за период наблюдения с 13.00 17 декабря по 07.00 20 декабря.



Напомним, ПНЗ №7 на улице Декабристов зафиксировал превышение допустимой концентрации диоксида азота и за период с 6 по 7 декабря. Уровень загрязняющего вещества составлял 0,24 мг/куб. метр.



Татьяна Демина