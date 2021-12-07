В Казани выявили превышение ПДК диоксида азота в воздухе
В Казани выявили превышение предельно допустимого уровня диоксида азота на одной из станций наблюдения, сообщает Гидрометцентр РТ.
Пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7 на улице Декабристов, 183 зафиксировал превышение допустимой концентрации диоксида азота на 0,24 мг/куб. метр.
Вчера пункты наблюдения №3 и №4 в Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации аммиака.
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