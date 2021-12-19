Минобороны РФ показало видео уничтожения сирийских боевиков дронами-камикадзе

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Министерство обороны России показало на видео уничтожение дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика «Снайпер Тоу», сообщает RT со ссылкой на журналиста телеканала «Россия 1» Александра Рогаткина.



На видео оператор барражирующих боеприпасов рассказал, как в ходе операции в апреле прошлого года ликвидировал боевика «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Террорист ранее говорил об уничтожении порядка 30 танков и вертолетов правительственных войск Сирии.

За два дня до этого боевик обстрелял конвой Сирийской Арабской Республики и сжег два грузовика. В ходе последующей разведки района обнаружили расчет противотанковых управляемых ракет под руководством боевика. Идентифицировать «Снайпера Тоу» было невозможно, и тогда было принято решение ликвидировать всю группу террористов.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Маргарита Головатенко