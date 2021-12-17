Управление МВД РФ по Казани: за прошедшую неделю мошенники выманили у казанцев 15 млн рублей

Жители Казани за прошедшую неделю потеряли порядка 15 млн рублей в результате действий мошенников, сообщил начальник Управления МВД РФ по Казани Александр Мищихин в ходе видеоурока на тему «Раскрытие и расследование преступлений, совершенных с использованием IT-технологий» с суворовцами Елабужского суворовского военного училища.



Суворовцам рассказали об уловках мошенников и о том, как они выманивают из людей конфиденциальную информацию, чтобы те перевели средства на некий «безопасный счет». «Злоумышленники играют на страхе, любопытстве и желании разбогатеть», — отметил Мищихин.

Во время занятия была раскрыта одна из распространенных мошеннических схем «Родственник попал в беду». Учащимся рассказали о результатах работы и задержаниях злоумышленников, участвующих в этих схемах. В качестве домашнего задания начальник Управления попросил напомнить родственникам, друзьям и знакомым правила кибербезопасности.

В России ущерб от телефонных мошенников за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей.

Маргарита Головатенко