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После трагедии на «Листвяжной» задержали собственника СДС

07:25, 15.12.2021
После трагедии на «Листвяжной» задержали собственника СДС
Фото: ako.ru

Собственника холдинговой компании «Сибирский деловой союз» (СДС), совладельца шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаила Федяева задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его задержали ночью. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщил собеседник агентства.

Поисковая операция на шахте «Листвяжная» в Кузбассе завершилась 13 декабря.

Следственный комитет РФ после ЧП на шахте «Листвяжная» возбудил уголовное дело о халатности в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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