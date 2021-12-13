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МЧС завершило поисковые работы в шахте «Листвяжная»

06:22, 13.12.2021
МЧС завершило поисковые работы в шахте «Листвяжная»
Фото: 42.mchs.gov.ru

Поисковая операция на шахте «Листвяжная» в Кузбассе завершилась, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Тела всех погибших (51 человек — 46 шахтеров и 5 горноспасателей) эвакуировали на поверхность. На шахте за время спасательных работы обследовали 41 км горных выработок. Внутрь с целью безопасности подавались газообразный азот, хладон и углекислый газ.

Сейчас горноспасатели продолжают работы по восстановлению доаварийного режима проветривания шахты, возводятся взрывоустойчивые перемычки. Контролируется газовая обстановка.

Фото: ako.ru

Несколько дней назад местоположение последнего погибшего шахтера оставалось неизвестным.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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