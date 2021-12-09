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В шахте «Листвяжная» остается неизвестным местоположение последнего погибшего шахтера

08:07, 09.12.2021
В шахте «Листвяжная» остается неизвестным местоположение последнего погибшего шахтера
Фото: 42.mchs.gov.ru

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошел взрыв, остается неизвестным местоположение тела последнего погибшего шахтера. Об этом сообщили в МЧС региона.

Горноспасатели ведут работу в круглосуточном режиме. На месте работают три отделения ВГСЧ МЧС России.

«Обследование подтопленных горных выработок горноспасатели проводят с использованием гидрокостюмов. Параллельно проводятся работы по откачке воды, осуществляется мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: ako.ru

Трагедия на шахте произошла в конце прошлого месяца. Под землей остались несколько сотен горняков. Погиб 51 человек, среди которых были как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся к ним на помощь. После ЧП в результате проверок на шахтах Кузбасса выявили свыше 600 нарушений.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествия

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