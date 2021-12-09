В шахте «Листвяжная» остается неизвестным местоположение последнего погибшего шахтера
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошел взрыв, остается неизвестным местоположение тела последнего погибшего шахтера. Об этом сообщили в МЧС региона.
Горноспасатели ведут работу в круглосуточном режиме. На месте работают три отделения ВГСЧ МЧС России.
«Обследование подтопленных горных выработок горноспасатели проводят с использованием гидрокостюмов. Параллельно проводятся работы по откачке воды, осуществляется мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте», — говорится в сообщении ведомства.
Трагедия на шахте произошла в конце прошлого месяца. Под землей остались несколько сотен горняков. Погиб 51 человек, среди которых были как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся к ним на помощь. После ЧП в результате проверок на шахтах Кузбасса выявили свыше 600 нарушений.
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