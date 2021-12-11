В декабре Россию посетит помощник госсекретаря США Карен Донфрид

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Донфрид приедет в обе страны, чтобы обсудить с государственными должностными лицами наращивание военного потенциала Россией и усиление обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Затем она направится в Брюссель Бельгия, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по Евросоюзу по поводу усилий по поиску дипломатического решения в связи с ситуацией на Украине.

Фото: wikipedia.org

На переговорах 8 декабря лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден отметили необходимость согласования вопросов с НАТО.



Дарья Акимова