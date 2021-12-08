В Набережных Челнах в этом году зальют пять катков

В Набережных Челнах в этом году зальют пять катков: на Ипподроме, Майдане, «Медео», площади Азатлык и в микрорайоне Замелекесье. Пока их готовность составляет 40%, сообщается на сайте исполкома.

Катки украсят праздничной иллюминацией.

Также покататься на коньках, поиграть в подвижные игры можно будет на 32 хоккейных кортах — катках подростковых клубов и при образовательных школах.

Ранее сообщалось, что в Казани этой зимой будут открыты восемь лыжных трасс, 21 каток и 82 хоккейные коробки.



Ольга Шагиева