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В Набережных Челнах в этом году зальют пять катков

11:35, 08.12.2021
В Набережных Челнах в этом году зальют пять катков
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах в этом году зальют пять катков: на Ипподроме, Майдане, «Медео», площади Азатлык и в микрорайоне Замелекесье. Пока их готовность составляет 40%, сообщается на сайте исполкома.

Катки украсят праздничной иллюминацией.

Также покататься на коньках, поиграть в подвижные игры можно будет на 32 хоккейных кортах — катках подростковых клубов и при образовательных школах.

Ранее сообщалось, что в Казани этой зимой будут открыты восемь лыжных трасс, 21 каток и 82 хоккейные коробки.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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