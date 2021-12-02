Власти Челнов запретили продавать спиртное и табак на новогодних мероприятиях

Исполком Набережных Челнов запретил продавать алкоголь и табак на новогодних мероприятиях, которые будут проходить в городе с 13 декабря по 13 января, сообщают «Челнинские известия».



В торговых точках нельзя продавать табачные изделия, алкоголь, пиво и напитки на его основе. Запрещается торговля напитками в стеклянной таре.

Точки выездной торговли будут работать с 10.00 до 21.00, а 31 декабря — с 10.00 до 24.00. Площадки для продажи предоставляют безвозмездно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах во время празднования Нового года планируется провести маскарад. Праздник пройдет на городской площади Азатлык, которую украсят в маскарадном стиле.

Маргарита Головатенко