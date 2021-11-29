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После ухода Джека Дорси Twitter возглавит технический директор Параг Агравал

19:19, 29.11.2021
После ухода Джека Дорси Twitter возглавит технический директор Параг Агравал
Фото: pixabay.com

Компанию Twitter возглавит Параг Агравал, который ранее находился на должности технического директора. Он сменит Джека Дорси, основателя и гендиректора компании, об уходе которого стало известно сегодня.

Парага Агравала назначили генеральным директором и членом совета директоров по единогласному решению совета директоров. Кадровые изменения вступят в силу немедленно, сообщает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

В марте Джек Дорси выставил свою первую публикацию на онлайн-аукцион Valuables. Основатель криптовалюты Tron Джастин Сан предложил за нее $2 миллиона. Публикацию выставили на продажу в качестве виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT), который используют для приобретения или передачи прав на ту или иную виртуальную собственность.

Диана Жиленкова
ТехнологииМедиа

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