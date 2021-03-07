За первую публикацию основателя Twitter предложили $2 миллиона

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси выставил свою первую публикацию на онлайн-аукцион Valuables. Основатель криптовалюты Tron Джастин Сан предложил за нее $2 миллиона, пишет ТАСС.

«Просто настраиваю свой Twitter», — гласит запись, опубликованная Дорси в соцсети 21 марта 2006 года.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Публикация выставлена на аукцион как виртуальный актив — невзаимозаменяемый токен (NFT), который используется для приобретения или передачи прав на ту или иную виртуальную собственность.

Ранее сообщалось, что Twitter грозит административный штраф от 800 тыс. до 8 млн рублей: с 2017 года соцсеть не удалила 2 862 материала с запрещенной в России информацией (ст. 13.41 КоАП РФ).

Татьяна Демина