За первую публикацию основателя Twitter предложили $2 миллиона

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси выставил свою первую публикацию на онлайн-аукцион Valuables. Основатель криптовалюты Tron Джастин Сан предложил за нее $2 миллиона, пишет ТАСС.

«Просто настраиваю свой Twitter», — гласит запись, опубликованная Дорси в соцсети 21 марта 2006 года.

just setting up my twttr