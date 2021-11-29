Новости общества

16:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пейзаж Татарстана украсил один из вагонов поезда «Путешествие по России» в Москве

14:37, 29.11.2021
Пейзаж Татарстана украсил один из вагонов поезда «Путешествие по России» в Москве
Фото: Департамент транспорта Москвы

Департамент транспорта Москвы совместно с Ростуризмом запустил тематический поезд «Путешествие по России», сообщает Дептранс столицы в своем telegram-канале.

В пяти вагонах можно увидеть красоты 19 регионов. «Вы увидите красоту Карелии, горные хребты Дагестана и Кабардино-Балкарии, богатую культуру Татарстана, вулканы, озера и реки Камчатки, заповедники Алтая», — сказано в сообщении.

Новый состав будет курсировать на Сокольнической линии в течение 6 месяцев.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее Ростуризм разыгрывал тур на двоих в Казань и Санкт-Петербург в преддверии Дня туризма.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также