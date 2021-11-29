Пейзаж Татарстана украсил один из вагонов поезда «Путешествие по России» в Москве
Департамент транспорта Москвы совместно с Ростуризмом запустил тематический поезд «Путешествие по России», сообщает Дептранс столицы в своем telegram-канале.
В пяти вагонах можно увидеть красоты 19 регионов. «Вы увидите красоту Карелии, горные хребты Дагестана и Кабардино-Балкарии, богатую культуру Татарстана, вулканы, озера и реки Камчатки, заповедники Алтая», — сказано в сообщении.
Новый состав будет курсировать на Сокольнической линии в течение 6 месяцев.
Ранее Ростуризм разыгрывал тур на двоих в Казань и Санкт-Петербург в преддверии Дня туризма.
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