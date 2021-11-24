«Спартак» обыграл «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы
Московский «Спартак» победил итальянский «Наполи» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.
У «Спартака» дубль оформил Александр Соболев (3-я и 28-я минуты), забивший первый гол с пенальти. В составе «Наполи» гол забил Элиф Элмас.
«Спартак» набрал семь очков и занял 1-е место в группе. 9 декабря московский клуб в Варшаве встретится с «Легией», «Наполи» дома сыграет с «Лестером».СпортФутбол
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