В Казани несколько работников ОАО «РЖД» обвинили в мошенничестве в крупном размере

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани семь работников ОАО «РЖД» обвиняются в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору и с использованием служебного положения в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах бывший руководитель Казанского центра пассажирских обустройств Горьковской железной дороги вместе с подчиненными, пользуясь служебным положением, оформил фиктивные договоры о трудоустройстве 18 лиц. В результате группа похитила денежные средства, предусмотренные для оплаты их труда.

Фото: realnoevremya.ru

Для предания видимости работы несуществующих сотрудников, были оформлены поддельные служебные документы о якобы выполненных ими обязанностях. В конечном итоге злоумышленники присвоили себе свыше 950 тысяч рублей.

Недавно жителя Татарстана обвинили в мошенничестве — 42-летний предприниматель при помощи подложных документов присвоил себе свыше 1,7 млн рублей.

Диана Жиленкова