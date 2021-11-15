Лидер сферы ЭДО — компания «Такском» — открывает офис в Казани

Фото: «Такском»

Казанскому бизнесу станут доступны услуги ведущего оператора ЭДО и всероссийского аккредитованного удостоверяющего центра. В ноябре «Такском» — компания-основоположник обмена электронными документами с госорганами в стране — открывает филиал в столице Татарстана.

В казанском офисе «Такском» можно будет:

Подробнее с перечнем услуг можно ознакомиться на сайте.

Более 20 лет компания разрабатывает и внедряет сервисы электронного документооборота. Сейчас в линейке продуктов и услуг компании есть современные сервисы электронной отчетности, решения для ЭДО, маркировки, прослеживаемости, ОФД, сервис проверки контрагентов, а также электронные подписи для физических и юридических лиц.

В мае 2021 года компания первой в России получила статус удостоверяющего центра, аккредитованного по новым правилам, и продолжила выпускать сертификаты электронной подписи в отличие от большинства удостоверяющих центров.



Фактически программное обеспечение становится таким же активом компании, как оборудование, капитал и человеческие ресурсы. Грамотный подход к приобретению и использованию сервисов может стать серьезным конкурентным преимуществом любой организации

«Современный бизнес не может развиваться без информационных технологий. Сегодня IT-сервисы обеспечивают управление всеми бизнес-процессами: от несложных операций до принятия стратегических решений. Фактически программное обеспечение становится таким же активом компании, как оборудование, капитал и человеческие ресурсы, — отмечают в пресс-службе «Такском». — Грамотный подход к приобретению и использованию сервисов может стать серьезным конкурентным преимуществом любой организации».

Казанский филиал «Такском» будет предоставлять консультации и решения по выбору IT-сервисов для компаний любых масштабов, а также помогать с подбором качественных программных продуктов с наименьшими затратами и максимальной выгодой для клиентов.



Главная наша задача — помочь бизнесу автоматизировать основные бизнес-процессы и адаптироваться к требованиям законодательства

«Мы работаем со всеми клиентами: от международных корпораций до индивидуальных предпринимателей. И для каждого готовы предложить тот набор сервисов и услуг, который закроет максимум потребностей компании. Например, вам нужно сдавать отчетность, но еще вы хотели бы попробовать электронный документооборот. У нас есть тарифы, в которые уже входит пробный пакет ЭДО и электронная подпись. Открываете магазин и планируете торговать маркированным товаром? Подберем для вас кассу, подключим к ОФД, поможем зарегистрироваться в системе маркировки, подключим ЭДО и многое другое. 20 лет работы на рынке помогают нам решать задачи любой сложности. Главная наша задача — помочь бизнесу автоматизировать основные бизнес-процессы и адаптироваться к требованиям законодательства», — подчеркивают в пресс-службе компании.

Адрес нового офиса «Такском» в Казани: ул. Маршала Чуйкова, д. 6

Телефон: 8 (843) 207 03 15

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