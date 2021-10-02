Новости происшествий

14:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Следком выясняет обстоятельства наезда поезда на мужчину в Менделеевске

15:37, 02.10.2021
Следком выясняет обстоятельства наезда поезда на мужчину в Менделеевске
Фото: psut.sledcom.ru

2 октября днем около улицы Химиков в городе Менделеевск мужчину, переходящего железнодорожные пути, сбил поезд, сообщает СК РФ.

Машинист поезда экстренно затормозил и подал сигнал большой громкости, но наезд все же не удалось предотвратить: пешеход скончался. Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК России проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Следком напомнил гражданам, что на железнодорожном транспорте очень важно соблюдать правила безопасности. Основные причины травм железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети — незнание и нарушение правил безопасности.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на трамвайных путях на улице Серова в Казани легковой автомобиль сбил пешехода.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также