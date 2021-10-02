Следком выясняет обстоятельства наезда поезда на мужчину в Менделеевске

2 октября днем около улицы Химиков в городе Менделеевск мужчину, переходящего железнодорожные пути, сбил поезд, сообщает СК РФ.



Машинист поезда экстренно затормозил и подал сигнал большой громкости, но наезд все же не удалось предотвратить: пешеход скончался. Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК России проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Следком напомнил гражданам, что на железнодорожном транспорте очень важно соблюдать правила безопасности. Основные причины травм железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети — незнание и нарушение правил безопасности.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на трамвайных путях на улице Серова в Казани легковой автомобиль сбил пешехода.

Маргарита Головатенко