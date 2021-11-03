Российские пловцы на втором месте в эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сборная России завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в комбинированной эстафете 4x50 метров. Соревнования проходят в Казани.

Состав российской команды: Климент Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов и Владислав Гринев.

Первое место — у сборной Италии, третье — у сборной Нидерландов. При этом итальянские пловцы установили новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 30,14 секунды. Предыдущее достижение принадлежало российской команде и было установлено на чемпионате Европы 2017 года в Копенгагене (1.30,44).



Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы. В копилке россиян: три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. На второй строчке располагается команда Италии (2-6-1), на третьей — представители Нидерландов (2-1-1).