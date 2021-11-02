В Заинске на пожаре в многоэтажке спасли трех человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Заинске на пожаре в многоквартирном доме спасли трех человек. 15 жильцов эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар произошел в доме коридорного типа по улице Ялчыгола. Прибывшие на место пожарные установили, что горят вещи в квартире на площади 10 кв. м. Самостоятельно с четвертого этажа спустились 15 человек, спасены три человека из зоны сильного задымления с помощью маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В результате инцидента пострадавших нет.

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