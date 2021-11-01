Правительство России выделит 1 миллиард рублей победителям конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Правительство России распределит 1 млрд рублей среди победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщили в пресс-службе кабмина.

В этом году гранты получат 50 муниципалитетов из 36 регионов страны. Премии присуждаются за успехи в организации муниципального управления в сферах градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, развития муниципальной экономики, управления местными финансами.

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Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года — в нем приняли участие более 3,7 тыс. муниципальных образований, или каждый пятый муниципалитет в стране. В 2021 году в конкурсе впервые могли принять участие муниципальные округа, а количество призовых мест было увеличено с трех до пяти в каждой номинации.

Алексей Нечаев