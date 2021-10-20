Эксперт назвала товары, которым не грозит рост цен

Фото: Анна Сейтумерова

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова назвала товары, которым, по ее мнению, не грозит рост цен. Это яблоки, строительные материалы и гостиничные услуги. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Связано это с избыточным или, наоборот, низким спросом. В этом году наблюдался высокий урожай яблок, поэтому цены на них не должны расти.

У продавцов стройматериалов накопились большие остатки нераспроданных товаров из-за резкого роста в весенне-летний период, из-за этого цены на них могут даже снизиться. А из-за окончания отпускного сезона упал спрос на услуги гостиниц, санаториев, пансионатов и посещение ряда туристических маршрутов. Правда, ближе к новогодним праздникам цены могут снова вырасти.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперт добавила, что рекомендует приобрести новые гаджеты тем, кто планирует их сменить. Объемы производства техники не увеличиваются, цены на металл растут, есть проблемы с поставкой чипов в последний месяц, а также сказывается и энергетический кризис в Китае.

Недавно Минэкономразвития РФ подготовило прогноз отдельных показателей инфляции, по которому к концу 2021 года в России подорожают непродовольственные товары. В группу непродовольственных товаров входят бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани.

Дарья Акимова