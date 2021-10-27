Четвертый этап кубка мира по плаванию пройдет в Казани в штатном режиме

Четвертый этап Кубка мира FINA по плаванию пройдет в Казани в штатном режиме во Дворце водных видов спорта с 28 по 30 октября, сообщает мэрия Казани.



На соревнования приедут 292 спортсмена из 37 стран, а помощь в организации окажут более 100 волонтеров. Спортсмены соревнуются в 25-метровом бассейне.

Соревнования будут проходить по разработанному FINA регламенту, в котором учитываются требования законодательства России и постановления Кабмина РТ. Участников обеспечат одноразовыми масками. Во Дворце водных видов спорта на входах организуют измерение температуры, оборудуют зоны для гигиенической обработки рук, а еще нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции.

В 2021 году этап Кубка мира FINA по плаванию станет в Казани четвертым. До этого соревнования прошли в Берлине (с 1 по 3 октября), в Будапеште (с 7 по 9 октября) и в Дохе (с 21 по 23 октября).

Предстоящий в Казани этап Кубка мира и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет без зрителей из-за усиления мер по борьбе с COVID-19.

Маргарита Головатенко