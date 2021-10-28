СИБУР обнародовал финансовые и операционные результаты по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев 2021 года

Фото: Роман Хасаев

Сегодня ПАО «СИБУР Холдинг» раскрыл операционные и финансовые результаты деятельности за третий квартал и девять месяцев 2021 года в соответствии с МСФО.

Согласно документам, за 3-й квартал текущего года выручка компании выросла на 11,2%, до 223,4 млрд руб., по сравнению с 200,9 млрд руб. во 2-м квартале того же года. Рост финансовых показателей наблюдается по каждому из трех сегментов компании.

Выручка сегмента олефинов и полиолефинов увеличилась на 12,3%, до 100,3 млрд руб. Подобный рост был связан с положительной ценовой динамикой и увеличением продаж данных видов продуктов: рост объемов внешней реализации в этом сегменте составил 20,3%. Рост выручки сегмента пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов на 6,6%, до 54,9 млрд руб., связан в основном с позитивной ценовой динамикой в рублях для всех продуктовых групп и восстановлением спроса. Выручка сегмента газопереработки и инфраструктуры выросла на 17,5%, до 56,1 млрд руб., за счет более высоких цен реализации СУГ и нафты на фоне позитивной ценовой динамики на международных сырьевых рынках, вызванной аномально высокими ценами на газ и продолжительным ростом цен на нефть в этом году.

«СИБУР продолжает демонстрировать высокие операционные и финансовые результаты на фоне восстановления глобального спроса и положительной ценовой динамики по всем продуктовым группам, вызванной ограничением предложения вследствие неблагоприятных погодных условий в США в этом году», — прокомментировал результаты компании член правления — управляющий директор по экономике и финансам Питер О’Брайен.

По итогам 9 месяцев 2021 года газоперерабатывающие заводы СИБУРа переработали 15,2 млрд куб. метров попутного нефтяного газа. Объем фракционирования ШФЛУ увеличился на 4,7% по сравнению с прошлым годом до 6,1 млн тонн в результате увеличения поставок сырья по долгосрочным контрактам с внешними поставщиками. Внешняя реализация СУГ снизилась на 22,3% до 2,0 млн тонн вследствие перенаправления объемов СУГ в дальнейшую переработку и для удовлетворения нужд внутрироссийского потребителя.

Продажи полипропилена за 9 месяцев увеличились на 13,4% до 937 тыс. тонн, продажи полиэтилена на 43,3% до 1,3 млн тонн, вследствие общего роста объемов производства в результате выхода на полную мощность «ЗапСибНефтехима». Реализация пластиков и продуктов оргсинтеза за 9 месяцев выросла на 1,4% по сравнению с прошлым годом и составила 611 тыс. тонн.

Финансовые показатели позволили компании демонстрировать последовательное снижение долговой нагрузки. Общая сумма чистого долга сократилась более чем на 43 млрд рублей за 9 месяцев текущего года, что наряду с ростом рентабельности позволило сократить отношение чистого долга к EBITDA с начала года с 2,3 до 1,1.