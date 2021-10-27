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«УНИКС» обыграл «Басконию» и одержал вторую победу в Евролиге

21:13, 27.10.2021
«УНИКС» обыграл «Басконию» и одержал вторую победу в Евролиге
Фото: vk.com/unicsbasket

Казанский УНИКС выиграл у испанской «Басконии» в матче регулярного сезона Евролиги. Встреча завершилась в столице Татарстана со счетом 83:69 (24:17, 24:6, 18:21, 17:25).

Казанцы одержали вторую победу в шести матчах Евролиги. В составе УНИКСа по 14 очков набрали Андрей Воронцевич и Джон Браун.

29 октября УНИКС проведет матч против мадридского «Реала» в Казани.

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