Китай запустил спутник для испытания технологий по сбору космического мусора

Пекин активно развивает национальную космическую программу. В ее рамках в КНР разрабатывают различные спутники. Один из них — «Шицзянь-21» — для испытания технологий по ликвидации космического мусора. Он был успешно выведен на орбиту в воскресенье, 24 октября.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B», стартовавшей с космодрома «Сичан» в провинции Сычуань на юго-западе страны. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, пишет ТАСС.

Согласно официальному заявлению китайской корпорации, в текущем году КНР планирует осуществить как минимум 40 запусков и поставить новый национальный рекорд.

Недавно к орбитальной станции КНР Китайское национальное космическое управление (CNSA) отправило корабль «Шэньчжоу-13» с тремя космонавтами на борту.



Алексей Нечаев