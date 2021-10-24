В Татарстане автомобиль скатился в реку

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в Заинском районе вблизи села Светлое Озеро на реке Степной Зай при развороте задняя часть легкового автомобиля «Нива» ушла в воду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Автомобиль вытащили с помощью трактора — пострадавших нет. В машине находились женщина и мужчина.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Летом в Альметьевске в реке Зай утонул Land Rover. Погибли двое мужчин. Автомобиль обнаружили в районе РТС в конце ул. Сергея Лазо.

Алексей Нечаев