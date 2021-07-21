В Альметьевске в реке Зай утонул Land Rover с двумя мужчинами
В Альметьевске в реке Зай утонул Land Rover. Погибли двое мужчин, сообщили в прокуратуре РТ.
Автомобиль обнаружили сегодня утром в районе РТС в конце ул. Сергея Лазо. Личности погибших установили: это мужчины в возрасте 34-х лет. На место происшествия выехал прокурор Альметьевска Дамир Яфизов и зампрокурора Роман Шипков. Все обстоятельства случившегося выясняются.
В конце июня в Актанышском районе автомобиль УАЗ утонул в местном водоеме. Два человека погибли.
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