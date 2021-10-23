В Киргизии заявили об отсутствии планов размещать у себя военную базу США
Президент Киргизии Садыр Жапаро заявил, что страна не будет размещать на своей территории американскую авиабазу передает «РИА Новости».
— У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы, — заявил киргизский лидер на пресс-конференции.
Объединенная российская авиационная база в городе Кант на территории Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства стран, входящих в ОДКБ.
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