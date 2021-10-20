В Нижнекамске выясняют обстоятельства экстренной посадки самолета, вылетевшего из аэропорта Бегишево

Следователи выясняют обстоятельства экстренной посадки самолета Boeing-737-800 авиакомпании «Якутия», совершавшего рейс Нижнекамск — Хабаровск. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, самолет вылетел сегодня в полночь из аэропорта Бегишево с 42 членами спортивной команды хоккейного клуба «Амур» и 8 членами экипажа на борту. Сразу после взлета в связи с неплотным закрытием передней двери воздушного судна командир решил совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. Посадка произошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

Фото: psut.sledcom.ru

Для отправки спортивной команды авиакомпанией «Якутия» был предоставлен резервный борт. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце прошлого месяца в Казани экстренно сел летевший из Омска в Москву пассажирский самолет. Посадка произошла из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, его госпитализировали в казанскую больницу.



Диана Жиленкова