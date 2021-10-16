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В Мордовии возбудили уголовное дело после того, как в руках подростка сработал гранатомет

17:35, 16.10.2021
В Мордовии возбудили уголовное дело после того, как в руках подростка сработал гранатомет
Фото: Максим Платонов (архив)

В Лямбирском районе районе Мордовии в руках 17-летнего подростка сработал ручной гранатомет. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам незаконного приобретения и хранения боеприпасов (ч.3 ст.222 УК РФ).

Происшествие случилось в заброшенном здании около села Атемар. Подросток получил ожоги, жизни и здоровью угрозы нет. Его госпитализировали.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты Следственного управления СКР по Мордовии. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Фото: mordovia.sledcom.ru

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев. Следком намерен выяснить, как в руках подростка оказался гранатомет, сообщается на сайте ведомства.

В прошлом месяце руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести в России постоянный мониторинг учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, владеющих оружием.

Татьяна Демина
Происшествия

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