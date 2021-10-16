В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик — пострадали 15 человек
В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик. Как сообщили в прокуратуре региона, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали 15 человек.
Получившим травмы оказывают медицинскую помощь, пишет ТАСС. Надзорное ведомство уже организовало проверку по факту ДТП.
Авария произошла сегодня днем в Московском районе Нижнего Новгорода. Автобусы и грузовик столкнулись на ул. Мирошникова.
В конце прошлого месяца в Нижегородской области на федеральной трассе Нижний Новгород — Казань столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате ДТП погибли три человека, находящиеся в машине Renault.
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