В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик — пострадали 15 человек

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик. Как сообщили в прокуратуре региона, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали 15 человек.

Получившим травмы оказывают медицинскую помощь, пишет ТАСС. Надзорное ведомство уже организовало проверку по факту ДТП.

Авария произошла сегодня днем в Московском районе Нижнего Новгорода. Автобусы и грузовик столкнулись на ул. Мирошникова.

В конце прошлого месяца в Нижегородской области на федеральной трассе Нижний Новгород — Казань столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате ДТП погибли три человека, находящиеся в машине Renault.

Татьяна Демина