В ДТП с фурой на трассе Нижний Новгород — Казань погибли три человека

В Нижегородской области на федеральной трассе Нижний Новгород — Казань столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате ДТП погибли три человека, находящиеся в машине Renault.

Авария произошла за 15 километров до города Лысково. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, что в Казани за субботу, 25 сентября, произошло одно ДТП с погибшим — наезд на пешехода. В двух авариях пострадали люди (наезд на препятствие, столкновение). Еще 76 ДТП привели к материальному ущербу.



Татьяна Демина