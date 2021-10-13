В Абакане усилили безопасность в школах из-за слухов о возможном нападении вооруженного человека

Фото: абакан.рф

В столицы Хакасии усилили меры безопасности в городских школах из-за распространившего в родительских чатах учеников информации о возможном нападении вооруженного человека. Об этом сообщается на сайте мэрии Абакана.

Меры безопасности решили усилить не только в школах, но и во всех муниципальных учреждениях города независимо от сферы деятельности. Власти Абакана обратили внимание, что «истории о шутингах некоторым людям дают простор для весьма нездоровой фантазии, и эти люди используют возможности социальных сетей и мессенджеров для нагнетания паники».

Напомним, в этом году в России произошло два громких происшествия с вооруженным нападением на образовательные учреждения. В мае в казанской гимназии №175 ее выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли два учителя и семь детей. Похожий случай произошел в прошлом месяце в Перми — студент совершил вооруженное нападение на университет.

После инцидентов Минобрнауки России вместе с научным и экспертным сообществом в области безопасности подготовило инструкцию по поведению в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение.



Татьяна Демина