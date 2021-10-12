В Башкирии ищут целительницу от коронавируса, которая стреляет в пациентов крапивными пулями

Фото: кадр видео Mash

В Башкирии полиция проверяет информацию о целительнице из Уфы, которая якобы лечит коронавирусных больных, стреляя в голову крапивными пулями. Женщина приобрела настоящий пистолет, заряжает их крапивными пулями.

Видео некоего «целительного обряда» опубликовал telegram-канал Mash. Сообщалось, что женщина якобы лечит больных коронавирусом, стреляя в их обернутые полотенцем головы крапивными пулями и обжигая огнем.

Ранее МВД по Татарстану предупредило о мошенниках-«целителях». Под предлогом снятия порчи они лишают людей денег.

Ольга Шагиева