В Башкирии ищут целительницу от коронавируса, которая стреляет в пациентов крапивными пулями
В Башкирии полиция проверяет информацию о целительнице из Уфы, которая якобы лечит коронавирусных больных, стреляя в голову крапивными пулями. Женщина приобрела настоящий пистолет, заряжает их крапивными пулями.
Видео некоего «целительного обряда» опубликовал telegram-канал Mash. Сообщалось, что женщина якобы лечит больных коронавирусом, стреляя в их обернутые полотенцем головы крапивными пулями и обжигая огнем.
Ранее МВД по Татарстану предупредило о мошенниках-«целителях». Под предлогом снятия порчи они лишают людей денег.
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