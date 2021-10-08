Кузяев выведет сборную России в качестве капитана на матч со Словакией
Уроженец Набережных Челнов полузащитник Далер Кузяев выведет сборную России по футболу в качестве капитана на матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Словакии.
Также с первых минут игру начнет вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В атаке тройку нападения составят Зелимхан Бакаев, Арсен Захарян и Федор Смолов.
Напомним, игра состоится на казанском стадионе «Ак Барс Арена», начало матча — в 21:45 по мск.
Ранее пресс-служба сборной России использовала фотографию Кузяева в анонсе встречи вместе с еще одним футболистом татарского происхождения Рифатом Жемалетдиновым.СпортФутболОбщество
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