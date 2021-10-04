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В Татарстане провакцинировано от COVID-19 1 088 887 человек

11:58, 04.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане провакцинировано от COVID-19 1 088 887 человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 1 088 887 человек. Прирост за сутки составил 3 110 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 953 968 человек.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 70 заболевших COVID-19. Всего на 4 октября в республике зарегистрировали 27 331 случай заражения коронавирусом.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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