В Татарстане провакцинировано от COVID-19 1 088 887 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 1 088 887 человек. Прирост за сутки составил 3 110 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 953 968 человек.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 70 заболевших COVID-19. Всего на 4 октября в республике зарегистрировали 27 331 случай заражения коронавирусом.



Алексей Нечаев