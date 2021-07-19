Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон», сообщили в Минобороны России.
Скорость полета составила семь махов, стрельба осуществлялась по наземной цели. Ракета «Циркон» поразила цель на дальность более 350 км прямым попаданием.
Во время испытаний ее тактико-технические характеристики подтвердились, сообщает ТАСС.
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» Минобороны проводило еще в 2020-м. Тогда ракета поразила цель на расстоянии 450 км и разогналась до 8 махов.
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