Минфин заложил в бюджет налоговый вычет для «Татнефти» в 36 млрд рублей до 2024 года

Минфин России ожидает, что вернет «Татнефти» налоговый вычет на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по Ромашкинскому месторождению в размере 36 млрд рублей, такие данные есть в материалах к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, внесенных в Госдуму.



Планируется, что «Татнефть» в 2021 году вернет 4 млрд рублей, в 2022—2023 годах по 12 млрд рублей а в 2024-м — 8 млрд.

Ожидалось, что с 2021 года «Татнефть» получит вычет по НДПИ в размере 1 млрд рублей, но не более 36 млрд рублей при условии, что цена на нефть марки Urals в налоговом периоде превысит базовую цену нефти. Условие вычета для «Татнефти» — расходы должны быть связаны с добычей сверхвязкой нефти.

Фото: wikimedia.org

Вчера на внеочередном собрании «Татнефти» 30 сентября акционеры компании одобрили дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 16,52 рубля на все виды акций.

Маргарита Головатенко