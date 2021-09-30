Во Владивостоке ФСБ предотвратила теракт, который готовил неонацист

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ФСБ России задержала во Владивостоке лидера неонацистской группировки, который готовил теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» 2000 года рождения готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Целью акта было оказать воздействие на органы государственной власти в сфере миграционной политики.

У юноши изъяли компоненты для синтезирования взрывчатого вещества, инструкции по изготовлению и применению СВУ, четыре единицы холодного оружия, а также устав праворадикальной группировки, в котором содержались призывы к преступлениям насильственного характера.

Следственное подразделение возбудило уголовное дело по статье «Приготовление террористического акта» (ч. 1 ст. 30, ст. 205 УК РФ).

В понедельник в Уфе задержали пять участников неонацистской группировки, готовивших теракт. По данным ФСБ, они готовили атаку на объектах правоохранительных органов. Задержанные — молодые люди 2001—2003 годов рождения. Для этого они хотели использовать самодельные взрывчатые вещества и взрывные устройства, сообщала спецслужба.



Татьяна Леухина