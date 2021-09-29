«Зенит» впервые за последние 2 года победил в Лиге чемпионов, разгромив «Мальме»

«Зенит» дома крупно обыграл шведский «Мальме» (4:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

В составе петербургской команды по разу забили Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Венделл. Причем два последних мяча залетели в ворота «Мальме» уже после удаления игрока шведов — российский клуб играл в большинстве с 53-й минуты встречи.

Фото: vk.com/zenit

Эта победа стала для «Зенита» первой с ноября 2019 года в рамках Лиги чемпионов. В последнем, самом престижном клубном турнире Европы, петербуржцы побеждали французский «Лион» со счетом 2:0.

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов команда Сергея Семака уступила английскому «Челси» (0:1).