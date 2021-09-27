В Казани прокуратура проверит информацию о брошенном цыганкой младенце

Прокуратура Казани проверит информацию из СМИ, согласно которой мать-цыганка бросила на улице города трехмесячную дочь. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Как пишет издание «Пруфы», младенца нашли в коляске на улице сотрудники полиции. Рядом с коляской никого не было. Ребенка сначала доставили в ближайший отдел полиции, а затем передали медикам скорой помощи. Позже врачи диагностировали ей ряд заболеваний.

Полиция занялась поиском родителей. Личность матери установили быстро, ей оказалась 23-летняя цыганка. Кроме этого ребенка, у нее четверо детей, все они живут в комнате в общежитии площадью 12 кв. м. В полиции ее знают как неблагополучного родителя.

На вопрос, почему она оставила малышку на улице в коляске, она ответила, что не справляется с больным ребенком, поэтому и выставила коляску на улицу.

В отношении матери девочки составлен административный протокол по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Ей грозит штраф в 500 рублей.

«Прокуратура Казани организовала проверку этой информации. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований примет меры реагирования», — рассказал Галиев «Реальному времени».

Ранее жительницу Татарстана обвинили в «заморозке» годовалого ребенка — его бросили умирать в сарае.

Ольга Шагиева