Жительницу Татарстана обвинили в «заморозке» годовалого ребенка — его бросили умирать в сарае

Фото: прокуратура РТ

В покушении на убийство малолетнего обвиняет прокуратура Татарстана 22-летнюю жительницу села Куркуль Алексеевского района. До направления дела в суд женщина частично признала вину, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



По версии следствия, в ночь на 13 января 2021 года обвиняемая в нетрезвом состоянии вынесла годовалого сына из дома и оставила его в легкой одежде на земле в неотапливаемом сарае. Через некоторое время туда же привела и четырехлетнюю дочь. Но через некоторое время вернулась за дочкой, забрала ее в дом и уложила спать, а сын так и остался в сарае.

Замерзающего ребенка случайно обнаружила бабушка, в результате малыша удалось спасти. Однако врачи констатировали — в результате переохлаждения его здоровью был причинен тяжкий вред. Его сестренка также получила травму, отморозив в сарае правую кисть — по этому эпизоду женщину обвиняют в оставлении ребенка в опасности.

Мать под стражей. Ее дело рассмотрит Алексеевский райсуд.